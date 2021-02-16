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Kadınlar basketbolda - maçının saati değişti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 17 Şubat Çarşamba günü saat 17.15'te 'nda oynanması planlanan - karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi. Dev derbi, 'na alınırken, maçın başlangıç saati de 18.30 olarak güncellendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 16:51
Kadınlar basketbolda Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati değişti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 17 Şubat Çarşamba saat 17.15'te 'nda oynanması planlanan - karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ". haftasında evimizde oynayacağımız Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, Güngören Spor Salonu'nda süren tadilat çalışmaları sebebiyle 'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karşılaşmanın başlangıç saatinin 18.30 olarak güncellendiği belirtildi.

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