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, ’nde ’u devirerek üst üste 21. maçını da kazandı. Singleton 19 sayıyla yıldızlaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 22:29 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Muhteşem Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında , 'u 94-83 mağlup etti. Mücadelenin devresini de 36-45 önde bitiren lacivert-beyazlı takımda Singleton 19 sayıyla hem zaferin mimarı hem de maçın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes böylece üst üste 21. maçını kazanmış oldu. Bir diğer mücadelede de , 'u 80-69'luk skorla devirdi. Günün son maçında ise , 'yi 89-77 yendi.

Anadolu Efes, ligdeki dolu dizgin performansını dün de devam ettirdi. Lacivertbeyazlı takım böylece liderliğini de sağlamlaştırdı.

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