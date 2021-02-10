Muhteşem Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti. Mücadelenin devresini de 36-45 önde bitiren lacivert-beyazlı takımda Singleton 19 sayıyla hem zaferin mimarı hem de maçın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes böylece üst üste 21. maçını kazanmış oldu. Bir diğer mücadelede de Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 80-69'luk skorla devirdi. Günün son maçında ise Bahçeşehir, Afyon Belediye'yi 89-77 yendi.



Anadolu Efes, ligdeki dolu dizgin performansını dün de devam ettirdi. Lacivertbeyazlı takım böylece liderliğini de sağlamlaştırdı.