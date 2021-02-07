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Beko 67-80 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde zirve yarışı veren Beko, 20'nci hafta mücadelesinde deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen 'u 80-67 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 15:11
Aliağa Petkimspor Fenerbahçe Beko 67-80 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bu sonuçla 20'nci maçında 15'inci galibiyetini alıp 35 puana ulaşırken, 7 galibiyette kalıp 27 puana yükseldi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Fenerbahçe'den oldu.

İlk periyotta ve 'la skor üreten , çeyreği üstün bitirdi: 15-24. İkinci çeyreğe 'un sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip farkı 4 sayıya (20-24) indirirken, Fenerbahçe Perez ve O'Quinn'in sayılarıyla üstünlük kurarak farkı (22-34) yeniden çift hanelere çıkardı. Kalan bölümde 'nin orta mesafe şutları ve 'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan , farkı tekrar eriterek soyunma odasına 3 sayı geride girdi: 40-43.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Petkimspor İlkan'ın 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasını engellerken, pota altında O'Quinn'in sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler son bölüme 7 sayı önde girdi: 52-59. Final periyodunda ve Perez'in sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 13 sayı farkla galip ayrıldı: 67-80.

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