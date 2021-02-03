MAÇ SONUCU | Aliağa Petkimspor 78 -70 Darüşşafaka Tekfen

1. Periyot: 19-18

Devre: 45-33

3. Periyot: 57-50

Ligde 4 maç sonra kazanan Aliağa Petkimspor, 19. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Aliağa Petkimspor, 6. dakikada Canberk'in basketiyle 13-6 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Jerrett ve Magette'nin basketleriyle 8-0'lık seriyle 14-13 öne geçmesine rağmen Aliağa Petkimspor, Ege Arar ve Ray'in sayılarıyla periyodu 19-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Dorukhan ve Vasiliauskas'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 27-18. Kalan bölümde farkı 14 sayıya (45-31) kadar yükselten ev sahibi ekip, devreyi 45-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Wimbush'la üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, 25. dakikayı 52-37 üstün geçti. Luther'in 8 sayı ürettiği bölümde 11-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen 29. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 52-48. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, çeyreği 57-50 üstün tamamladı.

Son periyodun başında farkı 2 sayıya düşüren (59-57) Darüşşafaka Tekfen karşısında Aliağa Petkimspor, Vasiliauskas, Dorukhan ve Zack'in sayılarıya 10-0'lık seri yakaladı, farkı 12'ye çıkardı: 69-57. Son bölümde Darüşşafaka Tekfen'in farkı 4 sayıya indirmesine rağmen (74-70) Aliağa Petkimspor, müsabakadan 78-70 galip ayrıldı.