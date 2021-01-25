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Kaf-Kaf’tan geçit yok

deplasmanından 85-75’lik zaferle dönen , ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. M’Baye 17 sayıyla maça damga vurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Kaf-Kaf’tan geçit yok
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki ekibinin mücadelesinde , 'u 85-75 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyotunu 22-18 üstün geçen Kaf-Kaf, devreyi 9 sayı farkla 47-38 galip durumda kapattı. Üçüncü periyota 12-0'lık seriyle başlayan , 50-47 öne geçti. , daha sonra yakaladığı seriyle final periyotuna 67-55 önde girdi. Bir ara durum 69-73'e gelirken; farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen , müsabakadan 85-75 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar şöyle: -: 77-70, .-F.Bahçe Beko: 86-93.
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