Kaf-Kaf’tan geçit yok

Aliağa Petkim deplasmanından 85-75’lik zaferle dönen Pınar Karşıyaka, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. M’Baye 17 sayıyla maça damga vurdu.
Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 20:50Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyotunu 22-18 üstün geçen Kaf-Kaf, devreyi 9 sayı farkla 47-38 galip durumda kapattı. Üçüncü periyota 12-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkim, 50-47 öne geçti. Karşıyaka, daha sonra yakaladığı seriyle final periyotuna 67-55 önde girdi. Bir ara durum 69-73'e gelirken; farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen İzmir ekibi, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar şöyle: Gaziantep-Bursaspor: 77-70, Fethiye Bld.-F.Bahçe Beko: 86-93.