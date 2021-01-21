Haberler Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo Arka Gdynia: 88 - 57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 88 - 57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda temsilcimiz , 'nın takımını konuk etti. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibini 88 - 57 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:35
Fenerbahçe Öznur Kablo Arka Gdynia: 88 - 57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nda , 'nın takımını 88-57 mağlup etti.

'nın başkenti 'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, Arka Gdynia ile karşı karşıya geldi.

'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 44-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyodunu 59-51 önde kapattığı karşılaşmayı 88-57'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti.

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