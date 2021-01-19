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farklı: 89-63

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın takımını 89-63 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:24 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
G.Saray farklı: 89-63
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın takımını 89-63 mağlup etti. Fransa'nın Bourges kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 34-22 önde geçen Cimbom, devreyi de 50-33 galip kapadı. Grupta Macaristan'ın Sopron takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybeden , ilk galibiyetini elde etti.
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