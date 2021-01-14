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Basketbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası iptal edildi

yaptığı yazılı açıklamada erkek ve kadın basketbol Türkiye Kupası'nın corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanan maç yoğunluğundan dolayı iptal edilediğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:13
Basketbolda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası iptal edildi

TBF, yaptığı yazılı açıklamada erkek ve kadın basketbol Türkiye Kupası organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

İşte o açıklama;

" Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi görüştü.

ile ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifini kabul etti.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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