Haberler Basketbol Son dakika: Anadolu Efes Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı transfer etti

Son dakika: Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı transfer etti

Son dakika basketbol transfer: , son olarak NBA'de forması giyen Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı transfer etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:12
Son dakika: Anadolu Efes Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı transfer etti

, son olarak NBA'de forması giyen Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1999 doğumlu ve 2,06 metre boyundaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

ve kısa forvet oynayan Musa, 'ın takımında henüz 16 yaşındayken ilk deneyimini yaşadı. 2018'e kadar Hırvat ekibinde forma giyen genç oyuncu, 2018 NBA draftında Brooklyn Nets tarafından birinci tur 28. sıradan seçildi.

Brooklyn Nets'te ilk sezonunda 9, ikinci sezonunda 40 maça çıkan Musa, aynı zamanda 'de takımında da görev yaptı. 2020'de takasla takımının yolunu tutan Dzanan Musa, 2015-2016'den itibaren 3 yıl Cedevita Zagreb ekibine tekrar transfer oldu.

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2015 yılında 'nın Kaunas şehrinde düzenlenen 'nda ile birincilik kürsüsüne çıkan Musa, maç başına 23,3 sayı ortalaması ile turnuvanın en skorer oyuncusu oldu ve gösterdiği performans ile MVP (en değerli oyuncu) ödülünü kazandı.

Dzanan Musa bir yıl sonraki 'nda 34 sayı ortalaması ve 'nda 20,2 sayı ortalaması ile her iki turnuvanın da en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Geçen sezon Brooklyn Nets forması ile 40 maçta 12,2 dakika ortalama süre alan Dzanan Musa, maç başına 4,8 sayı, 1,9 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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