Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum"

Başkanı : "Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum"

() Başkanı , hakkında çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 15:31
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum"

Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum."

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