Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan çift maç haftasıyla devam ediyor. Son üç maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu'nda İspanyol ekibi Baskonia'yi konuk ediyor.

Play-off yarışı için kritik önem taşıyan mücadelede sarı-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Fenerbahçe bu maç öncesi 8 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunurken, Baskonia'nın ise 9 galibiyet, 9 mağlubiyeti var.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA: 51-41 (İlk yarı sonucu)

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Baskonia'yı karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet elde etti. Sarı Lacivertli ekip, bu sezonun dokuzuncu haftasında Vitoria-Gasteiz'de oynanan maçta rakibine 86-68 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 15 sayıyla en skorer isim olurken, Baskonia cephesinde ise Alec Peters 25, Rokas Giedraitis 19, Zoran Dragic 16 sayı üretti.