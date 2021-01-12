Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı CANLI

Beko - maçı CANLI

'deki temsilcilerimizden Beko, 19. hafta maçında İspanyol ekibi 'yı konuk ediyor. Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Baskonia önünde de galip gelerek seriyi sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 20:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:29
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı CANLI

'de heyecan çift maç haftasıyla devam ediyor. Son üç maçını kazanan Beko, 'nda İspanyol ekibi 'yi konuk ediyor.

Play-off yarışı için kritik önem taşıyan mücadelede sarı-lacivertlilerin tek hedefi galibiyet. Fenerbahçe bu maç öncesi 8 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunurken, Baskonia'nın ise 9 galibiyet, 9 mağlubiyeti var.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA: 51-41 (İlk yarı sonucu)

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ile Baskonia'yı karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.45'te başladı ve 'ten canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı (Slovenya), (Sırbistan), (Almanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle 'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet elde etti. Sarı Lacivertli ekip, bu sezonun dokuzuncu haftasında -Gasteiz'de oynanan maçta rakibine 86-68 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da 15 sayıyla en skorer isim olurken, Baskonia cephesinde ise 25, 19, 16 sayı üretti.

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