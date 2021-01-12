Fenerbahçe Beko - Baskonia: 96-76 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague 19. hafta mücadelesinde Baskonia'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, rakibini baştan sona üstün bir oyunun ardından 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran sarı-lacivertliler, toplamda ise 9. kez kazanarak, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı. İspanyol ekibi Baskonia ise 10. kez mağlup oldu. İspanya'da oynanan ilk maçı 18 sayı farkla kaybeden F.Bahçe, 96-76'lık skorla rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

İlk periyodu 28-18 üstün kapatan Kanarya, soyunma odasına girerken de farkı korudu: 51-41.

F.Bahçe, müthiş performansını üçüncü çeyrekte de sürdürürken, final periyoduna 19 sayı farkla 75-56 önde girdi.

Son çeyrekte de rakibine göz açtırmayan temsilcimiz, zorlu mücadeleden 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı.

DE COLO'DAN 27 SAYI!

Fenerbahçe Beko'da maçı 27 sayıyla tamamlayan Nando De Colo galibiyette başrol oynarken, Vesely 17 sayı, Brown da 14 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu.