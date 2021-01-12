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Beko - : 96-76 | MAÇ SONUCU

'deki temsilcilerimizden Beko, 19. hafta maçında konuk ettiği İspanyol ekibi 'yı 96-76'lık skorla devirdi. Üst üste 4'üncü, toplamda 9. galibiyetini alan sarı-lacivertliler çıkışını sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 20:44 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 22:43
Fenerbahçe Beko - Baskonia: 96-76 | MAÇ SONUCU

19. hafta mücadelesinde 'yı ağırlayan Beko, rakibini baştan sona üstün bir oyunun ardından 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran sarı-lacivertliler, toplamda ise 9. kez kazanarak, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı. İspanyol ekibi Baskonia ise 10. kez mağlup oldu. İspanya'da oynanan ilk maçı 18 sayı farkla kaybeden F.Bahçe, 96-76'lık skorla rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

İlk periyodu 28-18 üstün kapatan Kanarya, soyunma odasına girerken de farkı korudu: 51-41.

F.Bahçe, müthiş performansını üçüncü çeyrekte de sürdürürken, final periyoduna 19 sayı farkla 75-56 önde girdi.

Son çeyrekte de rakibine göz açtırmayan temsilcimiz, zorlu mücadeleden 20 sayı farkla 96-76 galip ayrıldı.

DE COLO'DAN 27 SAYI!

'da maçı 27 sayıyla tamamlayan Nando De Colo galibiyette başrol oynarken, Vesely 17 sayı, Brown da 14 sayıyla öne çıkan diğer isimler oldu.

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