Haberler Basketbol Anadolu Efes 90-80 Galatasaray | MAÇ SONUCU

90-80 | MAÇ SONUCU

'nin 16. haftasındaki derbide 'ı ağırlayan , rakibini 90-80 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ise 11. kez mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 19:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 19:42
Anadolu Efes 90-80 Galatasaray | MAÇ SONUCU

'nin 16. haftasında , konuk ettiği 'ı 90-80 yendi.

Bir maçı eksik lacivert-beyazlılar, ligdeki 15. maçından da galip ayrılarak namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılılar ise 11. kez mağlup oldu.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken Anadolu Efes, 7. dakikayı 19-9 önde geçti. İki takım da çeyreğin son bölümlerinde top kayıpları yaşadı. Galatasaray, kenardan oyuna dahil olan oyuncularının skor katkısıyla periyodun bitimine 20 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 21-18. Son hücum hakkını iyi kullanan ev sahibi ekip, 'ın üç sayılık isabetiyle birinci periyodu 24-18 üstün kapattı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Anadolu Efes, art arda top kayıpları yapan Galatasaray önünde 15. dakikayı 34-27 üstün geçti. 'ın etkili oyunuyla sarı-kırmızılılar farkın açılmasına izin vermezken ev sahibi takım ise ve 'la peş peşe basketler bularak 19. dakikayı 47-39 önde tamamladı. Anadolu Efes, soyunma odasına da 49-40 üstün girdi.

İkinci yarıya da farkı 8-9 sayıda tutarak başlayan Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 60-50 önde bitirdi. Periyodun son bölümünde sakatlanan 'in yerine oyuna dahil olan 'le peş peşe dış atış isabetleri kaydeden lacivert-beyazlılar, yüksek tempoda tamamladığı üçüncü çeyreği 22 sayılık (76-54) farkla üstün tamamladı.

Final periyodunda Galatasaray oldukça etkili bir performans gösterdi. Temposunu yitiren ve arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında , Hunter ve Yiğit Arslan'la etkili olan Galatasaray, 39. dakikada farkı 7 sayıya kadar düşürdü: 83-76. Son bölümde Micic ve Beaubois'yla basketler bulan Anadolu Efes, maçı 90-80 kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes forması giyen milli oyuncu Tolga Geçim, karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

SALON:

HAKEMLER: , ,

ANADOLU EFES: Micic 20, Beaubois 15, Tolga Geçim 4, Moerman 12, Sertaç Şanlı 7, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4

GALATASARAY: Trice 14, Yiğit Arslan 21, Jefferson 7, Göksenin Köksal 3, Marei 13, Hunter 9, Motum 8, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 2

1. PERİYOT: 24-18

DEVRE: 49-40

3. PERİYOT: 76-54

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.29 Hunter (Galatasaray)

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