Haberler Basketbol TOFAŞ 78-67 Keravnos | MAÇ SONUCU

78-67 | MAÇ SONUCU

FIBA Şampiyonlar Ligi B Gurubu'nda temsilcimiz , 'nin takımıyla karşılaştı. İlk yarısı çekişmeli geçen karşılaşmanın 3. periyotunda temsilcimiz farkı açtı ve maç sonunda sahadan 78-67 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puan tablosunda rakibinin üstüne çıkan TOFAŞ, gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:06 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 22:16
TOFAŞ 78-67 Keravnos | MAÇ SONUCU
>'nda , 'nin takımını 78-67 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. TOFAŞ'ın ve ikilisiyle oyun kurmaya çalıştığı, Keravnos'un ise ve ile skor ürettiği periyotun 6. dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Son dakikalarda rakibine karşı baskıyı arttıran TOFAŞ, ilk periyotu 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe tempolu başlayan ; , ve Berkan Durmaz'dan skor katkısı alınca farkı 13. dakikada çift hanelere (25-15) çıkardı. Fark açılınca gittiği moladan daha tertipli bir görüntüyle parkeye çıkan konuk ekip, özellikle 'in etkili oyunuyla farkı azaltmayı başarsa da soyunma odasına TOFAŞ'ın 36-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe baskıyı arttırarak başlayan TOFAŞ, savunmadaki başarısını hücumda da Zubcic ile taçlandırınca 10-0'lık seri yakaladı ve farkı 23. dakikada 14'e kadar çıkardı: 46-32. Farkla beraber oyun kontrolünü de eline alan ev sahibi ekip, iyi oyunu sürdürerek final periyotuna 63-49 önde girdi.

Son çeyrekte oyuna iyice ağırlığını koyan ve rakibine karşı farkı korumayı başaran TOFAŞ, parkeden 78-67 galip ayrıldı.

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