Bakken Bears Galatasaray maçı CANLI İZLE

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ekibi Bakken Bears'a konuk oluyor.

Grubunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Iberostar Tenerife'nin Dinamo Sassari'yi mağlup etmesi ve Bakken Bears deplasmanında galip gelmesi halinde gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak.

Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.





BAKKEN BEARS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bakken Bears - Galatasaray maçı saat 22.00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor.