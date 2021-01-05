Haberler Basketbol Bakken Bears Galatasaray maçı CANLI İZLE

maçı CANLI İZLE

'ndeki temsilcilerimizden , A Grubu'ndaki 5. maçında ekibi 'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma şansını sürdürmek için kazanmak zorunda. ekranlarından naklen yayınlanan kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:56
Bakken Bears Galatasaray maçı CANLI İZLE

'ndeki temsilcilerimizden , A Grubu'ndaki 5. maçında ekibi 'a konuk oluyor.

Grubunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 'nin 'yi mağlup etmesi ve Bakken Bears deplasmanında galip gelmesi halinde gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak.

Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


BAKKEN BEARS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bakken Bears - Galatasaray maçı saat 22.00'de başladı ve ekranlarından canlı olarak ekranlara geliyor.

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