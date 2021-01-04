Fenerbahçe doludizgin

Kadınlar basketbolda BB Adana’yı 106-71 yenen sarı-lacivertliler, 15’te 15’le liderliğini perçinledi. Herbalige Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Adana Basketbol'u da 106-71 mağlup etti. İlk devreyi 51-35 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, son çeyrekte şov yaptı maçtan 106-71 galip ayrıldı ve ligde 15'te 15'le namağlup liderliğini sürdürdü. Ev sahibinde Thomas, 20 sayıyla maçın en skoreri olurken, 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. 9'u üst üste 13. mağlubiyetini alan Adana'da ise Öykü'nün 19 sayısı galibiyete yetmedi. Diğer sonuçlar şöyle: Kayseri- Hatay: 80-75, Elazığ İÖİİzmit Bld.: 91-82, ÇBK Mersin- N.Aydın: 91-84.