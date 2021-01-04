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Kadınlar basketbolda ’yı 106-71 yenen sarı-lacivertliler, 15’te 15’le liderliğini perçinledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe doludizgin
'nin 15. haftasında , sahasında Basketbol'u da 106-71 mağlup etti. İlk devreyi 51-35 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, son çeyrekte şov yaptı maçtan 106-71 galip ayrıldı ve ligde 15'te 15'le namağlup liderliğini sürdürdü. Ev sahibinde , 20 sayıyla maçın en skoreri olurken, 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. 9'u üst üste 13. mağlubiyetini alan 'da ise Öykü'nün 19 sayısı galibiyete yetmedi. Diğer sonuçlar şöyle: - : 80-75, .: 91-82, - N.Aydın: 91-84.
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