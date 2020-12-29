Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Beko'nun konuğu

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Beko, 17. hafta maçında yarın sahasında 'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta 'u mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, bu maçı da kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 11:19
Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 17. haftasında yarın 'nın takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son olarak 'ın takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

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