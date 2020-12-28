Aslan kükredi

Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:15Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Erkekler Basketbol Ligi'nde alt sıralarda yer alan Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takımın mücadelesine Aslan hızlı başladı, ilk çeyreği 25-16, devreyi 43-39 üstün tamamladı. Cimbom, soyunma odasından geldikten sonra daha iyi hücum ederek farkı giderek açtı. Son çeyreğe 69-50 önde girdi. Kalan bölümde rakibini yanına yaklaştırmadı ve maçı 92-73 kazandı. Motum 20 sayı kaydetti. Diğer sonuçlar şöyle; Pınar Karşıyaka-OGM Orman: 86-57, Darüşşafaka- Tofaş: 72-85.
KARTAL ŞOV YAPTI
Erkekler Basketbobl Ligi'nde Beşiktaş, Afyon Belediyespor'a konuk oldu. Siyahbeyazlılar maçı 82-73 kazandı. Kartal'da Alperen Şengül müthiş bir maç çıkarttı. 23 sayı, 17 ribaundla oynadı. Performansı ayakta alkışlandı.