Haberler Basketbol Galatasaray'da flaş transfer! Alex Tyus Real Madrid'e

'da flaş transfer! 'e

Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Amerikalı pivot 'un, 'e transfer olacağı ifade edildi. İspanyol medyasında yer alan habere göre Real Madrid, bu transfer için Galatasaray'a çıkış bedeli de ödeyecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 21:04
Galatasaray'da flaş transfer! Alex Tyus Real Madrid'e

Anthony Randolph'ün sezon kapatan sakatlığı sonrası alternatif isim arayışlarına geçen , 'dan 'un peşine düştü.

İspanya'dan Encestando'nun haberine göre; İsrail pasaportlu Amerikalı pivot için Real Madrid, sezon sonuna kadar devam edecek bir sözleşme önerdi. Galatasaray ise Real Madrid'in bu teklifine karşılık bonservis ücreti talep etti. Real Madrid'in istenen bonservis ücretini makul bulduğu ve bu ücreti ödeyeceği vurgulandı.

Görüşmelerin birkaç gündür devam ettiği ve önümüzdeki yıl 33 yaşına girecek olan Tyus için Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun bir talebi olduğu ve oyuncunun EuroLeague tecrübesi nedeniyle istendiği bilgisi verildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 sayı ve 4 ribaunt istatistikleri tutturan Alex Tyus, kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, UNICS Kazan gibi takımların formalarını da giydi.

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