Galatasaray'da flaş transfer! Alex Tyus Real Madrid'e

Anthony Randolph'ün sezon kapatan sakatlığı sonrası alternatif isim arayışlarına geçen Real Madrid, Galatasaray'dan Alex Tyus'un peşine düştü.

İspanya'dan Encestando'nun haberine göre; İsrail pasaportlu Amerikalı pivot için Real Madrid, sezon sonuna kadar devam edecek bir sözleşme önerdi. Galatasaray ise Real Madrid'in bu teklifine karşılık bonservis ücreti talep etti. Real Madrid'in istenen bonservis ücretini makul bulduğu ve bu ücreti ödeyeceği vurgulandı.





Görüşmelerin birkaç gündür devam ettiği ve önümüzdeki yıl 33 yaşına girecek olan Tyus için Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun bir talebi olduğu ve oyuncunun EuroLeague tecrübesi nedeniyle istendiği bilgisi verildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 sayı ve 4 ribaunt istatistikleri tutturan Alex Tyus, kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, UNICS Kazan gibi takımların formalarını da giydi.