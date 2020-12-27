Efes 12'den vurdu

Erkekler Basketbol Ligi'nde herkesin gözü Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko derbisindeydi. Baştan sona büyük çekişme içinde geçen mücadelede zafer Ergin Ataman ve öğrencilerinin oldu. İlk çeyreği 18-14 Efes üstün mamamladı. 2. periyotta F.Bahçe farkı azalttı. 11-0 ile cevap geldi. Efes 44-37'lik avantajla girdi.

ŞOV YAPTI

Üçüncü periyotun başında F.Bahçe farkı 1'e çekerken Efes'te Moerman devreye girdi. Art arda 11 sayı üreterek Anadolu Efes'i bir kez daha 7 farka taşıdı. Son çeyreğe 66-57'lik Efes üstünlüğüyle gidildi. Efes maçı 85-72 kazandı. 12'de 12 yaparak ligde namağlup şekilde yola devam ediyorlar.