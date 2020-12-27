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Tekfen-: 72-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , deplasmanda Tekfen'e konuk oldu. Mücadelede gülen taraf 85-72'lik skorla TOFAŞ oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 20:27
Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ: 72-85 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Maçın ilk periyoduna etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda istekli başlayan , iyi savunmasıyla rakibini durdurdu. Pota altında etkili olan konuk ekip, soyunmada odasına 44-35 üstün girmeyi başardı.

Tekfen, ikinci yarının başında üst üste bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da dışarıdan sayı üretmeye devam eden TOFAŞ, 3. periyot sonunda 65-56 üstünlük yakaladı.

Savunmasıyla rakibine üstünlük şansı vermeyen TOFAŞ, karşılaşmayı ise 85-72 kazandı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Musa Çetin

Darüşşafaka Tekfen: Magette 13, Berk Demir 11, Andrews 17, 2, Jarret 14, 8, Luther 3, Emircan Koşut 2, Erkan Veyseloğlu 1, Troy Selim Şav 1, Doruk Dora

TOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 7, Berk İbrahim Uğurlu 5, Simmons 13, Phillip 14, Christon 13, Purcell 9, Alihan Demir 4, 2, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer Yavaş

1. Periyot: 22-17

Devre: 35-44

3. Periyot: 56-65

5 faulle çıkanlar: 34.12 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 35.41 Jareet, 38.42 Sinan Güler, 39.44 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

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