Haberler Basketbol Petkimspor corona virüsü vakalarının ardından sahalara dönüyor!

Petkimspor corona virüsü vakalarının ardından sahalara dönüyor!

Takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle Tofaş ve Tekfen maçları ertelenen Petkimspor, 3 haftalık aranın ardından parkeye çıkıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:15
Petkimspor corona virüsü vakalarının ardından sahalara dönüyor!

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 6 oyuncunun corona virüsüne yakalanması nedeniyle Tofaş ve Tekfen'le oynaması gereken maçları ertelenen Petkimspor, yarın 3 hafta sonra parkeye çıkacak. Aliağa temsilcisi oyuncular ve 2 kulüp çalışanının testlerinin negatife dönüp izolasyon süreçlerini tamamlamalarının ardından 'a konuk olacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde takımdaki corona virüsü vakaları öncesi son olarak 6 Aralık'ta evinde 'e 75-71 yenilen Petkimspor, 11 maçta 5 galibiyet elde etti. Türk Telekom'un ise 13 maçta 8 galibiyeti bulunuyor. Erteleme sınavlarının da tarihi belirlenen Petkim, Tofaş'la 27 Ocak, Darüşşafaka'yla 3 Şubat'ta rakip olacak.



SON DAKİKA