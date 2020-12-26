Haberler Basketbol Galatasaray 85-56 Nesibe Aydın | MAÇ SONUCU (Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

85-56 | MAÇ SONUCU ()

'nin 13. haftasında , 'ı 85-56 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:15
Galatasaray 85-56 Nesibe Aydın | MAÇ SONUCU (Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

'nin 13. haftasında , 'ı 85-56 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Özgök, Tunçtan Durmuşcan, Nihat Çetin

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 8, Steinberga 11, Holingsvorth 3, 12, Sude Yılmaz, Misra Albayrak 3, Russell 14, Hruscakova 8, Miray Balotu 2, Simge Tokmak

Nesibe Aydın: Snytsina 4, Peddy 12, Melike Tuğba Oral 5, Hebard 16, Harika Gözde Eldaş, Merve Uygül 1, Büşra Akgün 3, Hülya Çoklar 1, Simon 12, Alis Kumsal Aslan 2

1. Periyot: 22-11

Devre: 49-24

3. Periyot: 68-40




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