Derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 15.15'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Ligde oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko haftaya liderlik koltuğunda girdi. Oynadığı 11 maçı da kazanan Anadolu Efes ise ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti. Geçen sezon ise ligde ve Avrupa'da oynanan maçlardan lacivert-beyazlılar galip ayrılmıştı. (79-66 ve 81-73). Basketbol Süper Ligi'nde bugün iki maç daha var: 17.30: Büyükçekmece-Fethiye, 20.00: Bahçeşehir-Gaziantep.