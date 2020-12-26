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maçı CANLI skor

14. hafta maçında sahasında 'yu konuk ediyor. Zorlu mücadelenin skor takibini haberimizden yapabilirsiniz... Son dakika Anadolu Efes FB Beko maçı haberi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:17 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:20
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI skor

14. haftasında, derbi heyecanı yaşanıyor. Ligin iki güçlü ekibi ile , kozlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda paylaşıyor.

Ligde oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko haftaya lider girdi. Oynadığı 11 maçı da kazanan Anadolu Efes ise ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.

Karşılaşmanın skorunu güncellemek için tıklayın!

1. ÇEYREK OYNANIYOR

ANADOLU EFES: 6

FENERBAHÇE BEKO: 7

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