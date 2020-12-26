Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI skor

ING Basketbol Süper Ligi 14. haftasında, derbi heyecanı yaşanıyor. Ligin iki güçlü ekibi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, kozlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda paylaşıyor.

Ligde oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko haftaya lider girdi. Oynadığı 11 maçı da kazanan Anadolu Efes ise ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.

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1. ÇEYREK OYNANIYOR

ANADOLU EFES: 6

FENERBAHÇE BEKO: 7