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Trepça Basketbol Kulübünün yeni başantrenörü

'nın Trepça Basketbol Kulübü, başantrenörlük görevine 'i getirdiğini açıkladı. Ülkenin en başarılı kulüplerinden Trepça'nın 3 lig ve 4 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:55
Trepça Basketbol Kulübünün yeni başantrenörü Serhat Şehit

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlardan sonra başantrenör Neven Plantak ile yolların ayrıldığı ve sezon sonuna kadar Türk antrenör 'in göreve getirildiği belirtildi.

Serhat Şehit'in A 'nda yardımcı antrenörlük görevi yaptığının, Türkiye ligi takımlarını da çalıştırdığının hatırlatıldığı açıklamada, "Zorluklar onlarla yüzleşmek ve üstesinden gelmek için var." denildi.

'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinin takımı Trepça, ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

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