Haberler Basketbol TOFAŞ Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı!

'i kadrosuna kattı!

ING Süper Ligi ekiplerinden 'tan 4 numara mevkisine yaptı. ekibi, Hırvatistan oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 18:32
TOFAŞ Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu 'nın Enisey takımında geçiren, 21 Aralık'tan bu yana takımla deneme antrenmanlarına katılan 30 yaşında ve 2,11 metre boyundaki ile anlaşma sağlandı.

kariyerine ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başlayan, 2012'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden tarafından draft edilen Zubcic, Avrupa kupalarında birçok maçta forma giydi.

Dört numara pozisyonunda görev yapan Zubcic, geçen sezon Enisey formasıyla çıktığı 10 ULEB maçında 16,6 sayı, 6,1 ribaunt, 2,5 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı. VTB Ligi'nde ise 16 maçta forma şansı bulan Zubcic, 15,5 sayı, 5,7 ribaunt, 2,1 asist ve 1,1 top çalma istatistiklerine imza attı.

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