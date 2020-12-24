Haberler Basketbol Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 57-69 | MAÇ SONUCU

- : 57-69 | MAÇ SONUCU

H.N. Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında ile Basketbol karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:42
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 57-69 | MAÇ SONUCU

H.N. Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği, Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.

Salon: Antakya
Hakemler: Can Mavisu x, Halil Erkoç x, Eyyüp Ayhan x
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x 5, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya x 9, Gizem Başaran x 4, Prince x 12, Ben Abdelkader xx 24, Gueye
Başantrenör: Ahmet Yıldırım
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek x, İrem Naz Topuz x 7, Melisa Korkmaz x 9, Salvadores xx 18, Elif Bayram x 7, Nisa Yalçın x, Bradford xx 20, Ivankovic xx 8
1. Periyot: 9-15 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
Devre: 22-34 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
3. Periyot: 38-58 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

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