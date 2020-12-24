Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 57-69 | MAÇ SONUCU

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.



Salon: Antakya

Hakemler: Can Mavisu x, Halil Erkoç x, Eyyüp Ayhan x

Başantrenör: Hakan Acer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk x 5, Kübra İmren Siyahdemir x 3, Derin Yaya x 9, Gizem Başaran x 4, Prince x 12, Ben Abdelkader xx 24, Gueye

Başantrenör: Ahmet Yıldırım

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek x, İrem Naz Topuz x 7, Melisa Korkmaz x 9, Salvadores xx 18, Elif Bayram x 7, Nisa Yalçın x, Bradford xx 20, Ivankovic xx 8

1. Periyot: 9-15 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

Devre: 22-34 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

3. Periyot: 38-58 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)