Anadolu Efes – Barcelona | CANLI

Anadolu Efes , THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya devi Barcelona'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



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2. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 37–33 Barcelona

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 18–24 Barcelona

Türkiye Basketbol Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden ancak Euroleague'de oynadığı son 3 maçı kazanan Anadolu Efes 16. hafta maçında Barcelona'yı konuk edecek. Ergin Ataman'ın öğrencileri Avrupa'daki kötü gidişini durdurmak için kazanmak istiyor. Real Madrid'in ardından ikinci sırada bulanan Barcelona 13 hafta geride kalırken 10 galibiyet üç de yenilgi aldı.

ANADOLU EFES'İN 702. MAÇI

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 702. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 701 karşılaşmada 395 galibiyet ve 306 yenilgi yaşadı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 454. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 453 karşılaşmada 238 galibiyet alırken, 215 kez ise salondan mağlup ayrıldı.