TOFAŞ Anadolu Efes 78-92 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Zorlu mücadeleye, Covid-19 vakaları nedeniyle önemli oyuncularından yoksun çıkan TOFAŞ, 8-0'lık seri ile başladı. Pota altındaki üstün oyununu sürdürerek, rakibinin hatalarını iyi hızlı hücumlarla iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, periyodu 25-14'lük skorla önde tamamladı.



İkinci periyotta bambaşka bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, bu bölümün ilk dakikalarında 11-0'lık seri yakaladı ve Adrien Moerman'ın dış atış isabetiyle öne geçti: 29-31. TOFAŞ'ın savunmada ritmini kaybettiği anlarda Moerman ve Ahmet Buğrahan Tuncer ile skorer kimliğini ortaya koyan Anadolu Efes, 39 sayı kaydettiği bu periyot sonrası soyunma odasına 37-53'lük skor avantajıyla girdi.



Oyun hakimiyetini tamamen eline geçiren Anadolu Efes, hücumdaki istikrarını sürdürerek aradaki farkı korudu. TOFAŞ, bu bölümde Tarık Phillip ve Christon ikilisiyle direnç göstermeye çalışsa da, Moerman'ın başı çektiği hücumlarda rahat skorlar bulmaya devam eden Anadolu Efes, son periyoda 54-78 üstün başladı.



Mücadelenin son periyodunda skorun rehavetiyle üst üste hücumlarından boş dönen Anadolu Efes, TOFAŞ'ın gelen basketlerine karşın, aradaki farkı korurken; parkeden de 78-92'lik skorla galip ayrıldı.