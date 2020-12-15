Efes sahnede

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, bugün tarihi maçlarından birine çıkacak. Ligin 14. haftasında CSKA Moskova'ya konuk olacak lacivert-beyazlılar, Avrupa arenasındaki 700. sınavına çıkacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak. Efes, bu sezon 13 maçta 7 kez salondan galibiyetle ayrılırken, 6 mağlubiyet aldı.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da alacakları galibiyetin ilk 8 yolunda önemine değinirken, "Motivasyonumuzu yüksek tutup, başlangıç düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirmeliyiz. Şampiyonluğu hedefleyen bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, bugün ligin güçlü takımlarından CSKA'ya konuk olacak.