CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı CANLI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 14. maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Avrupa kupalarındaki 700. maçına çıkan Llacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de bu sezon geride kalan 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Rus devi CSKA Moskova'nın ise 10 galibiyeti bulunuyor.
Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Ataman'ın öğrencileri, Megasport Arena'daki zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp, geçen haftaki Valencia yenilgisini telafi etmek istiyor.
CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES: 23-13 (2. periyot oynanıyor)
CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
CSKA Moskova ile Andolu Efes'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.00'de başladı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.