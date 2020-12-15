Haberler Basketbol CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı CANLI

- maçı CANLI

'deki temsilcilerimizden , 14. hafta mücadelesinde Rus devi 'ya konuk oluyor. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen lacivert-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp yenilgisini telafi etmek istiyor. Kritik mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 20:22
CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı CANLI

, 'deki 14. maçında Rus ekibi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Avrupa kupalarındaki 700. maçına çıkan Llacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de bu sezon geride kalan 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Rus devi CSKA Moskova'nın ise 10 galibiyeti bulunuyor.

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Ataman'ın öğrencileri, Megasport Arena'daki zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp, geçen haftaki yenilgisini telafi etmek istiyor.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES: 23-13 (2. periyot oynanıyor)

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova ile Andolu Efes'i karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.00'de başladı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

BİZE ULAŞIN