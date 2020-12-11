Nefesimiz yetmedi

Anadolu Efes, Valencia deplasmanında son saniyede yediği basketle mağlup oldu. 13 maçta 6. kez yenildi.
Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 01:42Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
THY Euroleague'de Anadolu Efes, zorlu Valencia maçını son saniyelerde yediği basketle kaybetti. Lacivert-beyazlılar, bitime saniyeler kala 74-74 eşitlikle gittiği maçın sonunu getiremedi. Birinci ve üçüncü periyotları iyi oynayan temsilcimiz, ikinci ve son çeyreği kötü oynayınca maçı 76-74 kaybetti. Anadolu Efes, 13'üncü maçında altıncı yenilgisini aldı.