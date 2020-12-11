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- karşılaşması ertelendi! ...

'nin 12. haftasında Cumartesi günü oynanması planlanan - karşılaşmasının nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:13
Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması ertelendi! Corona virüsü...

'nin 12. haftasındaki - karşılaşması ertelendi.

Baskbetol Süper Ligi'nin resmi hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes – Frutti Extra Bursaspor maçı, Frutti Extra Bursaspor'un 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatılması sebebiyle, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmanın Cumartesi günü saat 17:30'da oynanması planlanıyordu.

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