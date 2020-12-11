Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması ertelendi! Corona virüsü...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor karşılaşması ertelendi.

Baskbetol Süper Ligi'nin resmi hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes – Frutti Extra Bursaspor maçı, Frutti Extra Bursaspor'un 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatılması sebebiyle, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmanın 12 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da oynanması planlanıyordu.