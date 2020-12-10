Haberler Basketbol Valencia Basket Anadolu Efes maçı CANLI

maçı CANLI

EuroLeague'deki temsilcilerimizden , 13. hafta maçında İspanyol ekibi 'e konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:57 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:10
Valencia Basket Anadolu Efes maçı CANLI

, EuroLeague'in 13. haftasında İspanyol ekibi ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 12 maçın 7'sini kazanan lacivert-beyazlılar, deplasmanından da zaferle ayrılıp 8. galibiyetini elde etmek istiyor. Valencia'nın da Efes gibi 12 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

CANLI SKOR

VALENCIA BASKET - ANADOLU EFES: 7-14 (1. periyot oynanıyor)

VALENCIA BASKET ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia Basket ile Anadolu Efes'i karşı kariye getiren mücadele saat 23.00'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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