Valencia Basket Anadolu Efes maçı CANLI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 13. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 12 maçın 7'sini kazanan lacivert-beyazlılar, İspanya deplasmanından da zaferle ayrılıp 8. galibiyetini elde etmek istiyor. Valencia'nın da Efes gibi 12 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

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VALENCIA BASKET - ANADOLU EFES: 7-14 (1. periyot oynanıyor)

VALENCIA BASKET ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia Basket ile Anadolu Efes'i karşı kariye getiren mücadele saat 23.00'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.