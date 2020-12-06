Beşiktaş ezdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Türk Telekom'u 94-60 yendi. Beşiktaş ligde dördüncü galibiyetini alırken, Türk Telekom dördüncü kez yenildi. Maça iyi başlayan ve ilk beşteki tüm oyuncularıyla sayı üreten Beşiktaş ilk periyotta 15 sayı üstünlük yakaladı: 29-14. Eksik rakibi karşısında iyi savunma yapan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 59-29 önde gitti.



RAKİP BAHÇEŞEHİR

Maçın 3. çeyreğinde 81-43'lük skorla farkı 38 sayıya çıkaran Beşiktaş, karşılaşmayı 94-60 kazandı. Kara Kartal'da Johnson, Şehmus, Blackmon, Alperen ve Egehan çift hanelere ulaştı. Siyah-beyazlılar Tofaş ve Darüşşafaka'dan sonra Telekom'u da yenerek son üç maçını kazandı. Beşiktaş haftaya Bahçeşehir deplasmanına çıkacak. Telekom ise Fethiye'yi ağırlayacak.