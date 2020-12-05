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Kaf-Kaf galip

'nde ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında Bahçeşir Kolejini mağlup etmeyi başardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kaf-Kaf galip

'nde ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında , Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Oldukça çekişmeli geçen maçta 3 oyuncu 5 faul aldı.

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