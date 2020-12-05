ING Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Oldukça çekişmeli geçen maçta 3 oyuncu 5 faul aldı.
Kaf-Kaf galip
ING Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka Bahçeşir Kolejini mağlup etmeyi başardı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50