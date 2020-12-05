THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, evinde Baskonia'ya farklı kaybetti: 59-77. Lacivert beyazlılar, ilk periyotu 20-17 önde geçerken; devreyi 42-37 geride kapattı. İkinci yarıda dağılan Efes, mücadeleden 77-59'luk yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla 5. mağlubiyetini yaşadı.
Anadolu Efes dağıldı!
Baskonia’yı konuk eden lacivert-beyazlılar, 18 sayı farkla kaybetti ve 5. yenilgisini aldı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:07 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50