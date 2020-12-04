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EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'nde 2 gruba ev sahipliği yapacak

A 'nın Elemeleri, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri şubat penceresi maçları 'de oynanacak. Böylece A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları Türkiye'de oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:55
EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'nde 2 gruba Türkiye ev sahipliği yapacak

; Covid-19 pandemisi nedeniyle kasım ayında kapalı fanus düzeninde organize edilen 2021 Kadınlar ve Elemeleri'ndeki başarılı ev sahipliği ve bugüne kadar düzenlemiş olduğu birçok FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak, kadınlar ve erkeklerde 'nin yer aldığı grupların şubat penceresi müsabakalarının da Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ayrıca geçtiğimiz yıl 25 Temmuz-2 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 31 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yine aynı şehirde organize edilmesini kararlaştırdı.

15-23 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

D GRUBU
Türkiye -
Hırvatistan -

Türkiye - Hırvatistan
İsveç - Hollanda

31 Ocak-7 Şubat 2021 tarihleri arasında organize edilecek 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları ise şöyle:

E GRUBU
- Arnavutluk
Türkiye - Litvanya

Sırbistan - Litvanya
Türkiye - Arnavutluk

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