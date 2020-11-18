Haberler Basketbol TOFAŞ'ta 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı!

'ta 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı!

Corona virüsü salgını sporda yayılıyor... Süper Ligi'nde mücadele eden , bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:04
TOFAŞ'ta 1 oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı!

Süper Ligi takımlarından 'ta 1 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Covid-19 testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

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