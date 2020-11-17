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Tenerife - Doğa Sigorta | - İZLE

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi 'ye konuk oluyor. Tenerife ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi fotomac.com.tr farkıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:04
Tenerife - Galatasaray Doğa Sigorta | CANLI YAYIN - İZLE

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz , 'ye konuk oluyor. Galatasaray'da tedavileri süren Alex Hamilton, ve bu maçta forma giyemiyor.

Grubunda son oynadığı mücadelesini 91-81 kazanan sarı-kırmızılılar, grubunda bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile üçüncü sırada.

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Beş oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Bakken Bears maçında 19 sayılık bench katkısı veren RJ Hunter takımın en skorer ismi oldu. , 17 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Yiğit Arslan ve 13'er sayı, 7'şer asistle maçı tamamladı. Göksenin Köksal ise 10 sayılık katkı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 20,5 sayı ortalamasıyla Brock Motum takımın skor lideri olurken, onu 16,5 sayı ortalamasıyla Darly Macon takip ediyor.

ACB Ligi'nde 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Tenerife ekibi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise bir galibiyet ve bir yenilgi ile yolunda devam ediyor. 17,3 sayı ortalamasıyla oynayan Gürcü pivot Giorgi Shermadini, rakibin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

Galatasaray Erkek Takımı, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

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