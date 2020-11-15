Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor'da corona virüsü vaka sayısı 8'e yükseldi!

'da corona virüsü vaka sayısı 8'e yükseldi!

Spor dünyasında da etkisini yakından hissettiren corona virüsü vakaları sürüyor. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8’e yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 11:22
Frutti Extra Bursaspor'da corona virüsü vaka sayısı 8'e yükseldi!

'da 13 Kasım Cuma günü yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir oyuncu ve bir idari kadro çalışanının testleri pozitif olarak sonuçlandı.

Kulüpten bugün yapılan yeni açıklamada ise 14 Kasım Cumartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 oyuncu ile 3 teknik kadro çalışanın da test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

Böylelikle kulüpteki vaka sayısı 8'e yükselirken, testleri pozitif çıkan oyuncular, teknik ve idari kadro çalışanlarının izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.



Kaynak: DHA
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