Aliağa Petkimspor Beşiktaş: 82-72 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'ı 82-72 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 8-7 üstün geçen Aliağa Petkimspor, son bölümde Ege ve Ray'in basketleriyle periyodu 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Ege'nin basketleriyle farkı 8 sayıya (26-18) kadar çıkaran ev sahibi ekip karşısında Beşiktaş, Johnson ve Blackmon'la 7-0'lık seriyle farkı 1 sayıya indirdi: 25-26. Ancak aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, 7 farka ulaştığı (37-30) devreyi 42-38 galip bitirdi.

Üçüncü periyotta ilk 2 dakikalık bölümden sonra etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkimspor farkı 10 sayıya (58-48) çıkardığı periyodu 68-59 önde tamamladı.

Son periyotta da etkinliğini sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 82-72 galip ayrıldı.