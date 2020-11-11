Galatasaray - Bakken Bears | CANLI İZLEYİN

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Bakken Bears ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - BAKKEN BEARS CANLI YAYIN
A Grubu'ndaki ilk maçını deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrılmıştı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenilmişti.
4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.