Haberler Basketbol Galatasaray - Bakken Bears | CANLI İZLEYİN

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'ndeki temsilcilerimizden , A Grubu'ndaki ikinci maçında ekibi 'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini devirip ilk galibiyetini almak istiyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:58
Galatasaray - Bakken Bears | CANLI İZLEYİN

Erkek Takımı, 'ndeki ikinci maçında ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - BAKKEN BEARS CANLI YAYIN


A Grubu'ndaki ilk maçını deplasmanda 'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrılmıştı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında 'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenilmişti.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, ekibinde yaşanan yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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