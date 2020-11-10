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Basketbol Igokea'ya konuk olacak

G grubu 2. haftasında Basketbol ile Igoea karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 13:03
Türk Telekom Basketbol Igokea'ya konuk olacak

Basketbol Takımı, G Grubu 2. haftasında Çarşamba günü ekibi Igokea'ya konuk olacak.

Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında ekibi Hapoel Bank Yahav'ı 'da 98-94 yenen Türk Telekom, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlılar, Bosna Hersek deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Igokea ise gruptaki ilk maçında 'da Limoges'a 80-75 yenildi.

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