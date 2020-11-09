Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka yeniden corona virüsü testine girecek!

yeniden corona virüsü testine girecek!

ING ekiplerinden olan 'da corona virüsü belirsizliği sürüyor. ve FIBA 'ndeki maçları ertelenen yeşil-kırmızılılar, 10 Kasım Salı günü tekrardan testten geçecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:09 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 13:12
Pınar Karşıyaka yeniden corona virüsü testine girecek!

Takımdan 6 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için ING 'nde oynaması gereken ve FIBA 'ndeki maçları ertelenen , 10 Kasım Salı günü yeniden testten geçecek.

Kadrodaki kalan oyuncularla geçen haftadan bu yana ilk kez toplanan yeşil-kırmızılı ekipte daha önce 30 Ekim'deki PCR testi pozitif çıkan Raymar Morgan'ın hafta sonu yapılan ikinci corona virüsü testi de pozitif sonuçlandı. Morgan'ın karantina süreci devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükçekmece maçının da ertelenip ertelenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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