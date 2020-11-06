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Efes son nefeste

’nde ’yı konuk eden , 7’nci maçında üçüncü galibiyetini alarak moral depoladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50
Efes son nefeste

, 7. hafta maçında 'in ekibini 91-89 yendi. Son çeyrekte Moerman'ın 3'lüğüyle 35. dakikada 80-78 öne geçen Efes, rakibinin üst üste gelen üç sayılık basketleriyle yeniden geriye düştü (84-82). Son dakikasına 87-87 eşitlikle girilen mücadelede Pleiss'in basketiyle öne geçen Efes, son hücumda rakibine sayı şansı tanımadı.

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