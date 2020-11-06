Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında İsrail'in Maccabi Playtika ekibini 91-89 yendi. Son çeyrekte Moerman'ın 3'lüğüyle 35. dakikada 80-78 öne geçen Efes, rakibinin üst üste gelen üç sayılık basketleriyle yeniden geriye düştü (84-82). Son dakikasına 87-87 eşitlikle girilen mücadelede Pleiss'in basketiyle öne geçen Efes, son hücumda rakibine sayı şansı tanımadı.
Efes son nefeste
THY Avrupa Ligi’nde Maccabi Playtika’yı konuk eden Anadolu Efes, 7’nci maçında üçüncü galibiyetini alarak moral depoladı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 06:50