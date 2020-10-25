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'da 3'te 3 sevinci

ING Süper Ligi’nde evinde Tekfen’i 89-78 yenen 3’te 3 yapmanın sevincini yaşadı. Antrenör karşılaşmanın sert ve tempolu geçtiğini söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 11:54
Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci

Rakipleriyle korakor bir mücadele ettiklerini dile getiren Sarıca, "'yı kutluyorum. Maçın içinde tüm oyunu kontrol etmemize rağmen hem rakibimizin enerjisinden hem de zaman zaman yaptığımız hatalardan dolayı maç yakın geçti. Özellikle tempolu oynadığımız dönemde yüksek skorlar bulabilirdik. Çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi başlayacak. Önemli maçlarımız olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Öte yandan Darüşşafaka Tekfen forması giyen Antrenörü 'nın oğlu Efe Sarıca maç öncesi babasıyla hasret giderdi. Birbirlerine sarılan ve başarılar dileyen baba oğul renkli görüntüler oluşturdu.

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