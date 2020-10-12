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Yenilmez

Avrupa Ligi’nde 2’de 2 yapan sarı-lacivertliler, ligde de doludizgin ilerliyor. Fethiye’yi 39 sayı farkla yenerek, 3’te 3’le liderliğini sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:15 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Yenilmez Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında , Fethiye Bld.'yi 113-74 yendi. Fener, ilk 10 dakikayı 39-24 önde tamamladı. 2. periyotta farkı 20 sayı dolaylarında tutan ve oyunda hakimiyeti sağlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 60-41'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 92-51'le girdi. Finalde de rahat bir oyun çıkaran Sarı Kanarya, maçtan 113-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 10 oyuncu da sayı katkısı yaptı. 3. maçında da yenilen Fethiye'de ise 30 sayıyla en skorer olan Abu'nun çabası yetmedi.

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