Haberler Basketbol Aktüel haberler (12.10.20)

Aktüel haberler (12.10.20)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (12.10.20)

TOFAŞ ZORLANMADI
TOFAŞ, deplasmanda Afyon Belediye'ye konuk oldu. ekibi, rakibi karşısında rahat bir galibiyet aldı: 75-89. Bu sonuçla iki takım da 2'şer galibiyette buluştu.

TOPRAK AĞASI RAFAEL NADAL
Tek erkekler finalinde Sırp 'i 3-0 yenen İspanyol tenisçi , 'taki 100. galibiyetini alarak 13. şampiyonluğunu elde etti. Nadal bu zaferiyle grand slam turnuvalarının en fazla şampiyonluk yaşayan ismi (20) 'i yakaladı. İspanyol tenisçi ayrıca, set kaybetmeden 4. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor da kırdı.

'nin 9. ayağı Fransa 'sini, Ducati'den Danilo Petrucci kazandı. Petrucci sezonun ilk, kariyerinin ise ikinci yarışını önde tamamladı.

Buz adam lakaplı 40 yaşındaki Fin pilot Kimi Raikkonen, 323 start'la, Formula 1 dünya şampiyonları tarihinin en fazla start alan pilotu olmayı başardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında başkent temsilcisi , deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 97-88 yendi. Günün diğer maçında G.Aantep Basket, Bursaspor'u 90-78 mağlup etti.

Formula 1'de ezonun 11. yarışı olan GP'sini Mercedes'ten Hamilton kazandı. Kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Schumacher'in rekorunu egale etti.

Kadınlar G.Saray, B.Kayseri'yi 79-74 yendi. Diğer sonuçlar: Orman-Adana 86-66,.Canik-İzmit Bld. 59-102, Botaş-Çankaya 66-77, - Beşiktaş 81-89, F.Bahçe-N.Aydın: 91-85.

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