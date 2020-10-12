Aktüel haberler (12.10.20)

TOFAŞ ZORLANMADI

TOFAŞ, deplasmanda Afyon Belediye'ye konuk oldu. Bursa ekibi, rakibi karşısında rahat bir galibiyet aldı: 75-89. Bu sonuçla iki takım da 2'şer galibiyette buluştu.

TOPRAK AĞASI RAFAEL NADAL

Tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Fransa Açık'taki 100. galibiyetini alarak 13. şampiyonluğunu elde etti. Nadal bu zaferiyle grand slam turnuvalarının en fazla şampiyonluk yaşayan ismi (20) Roger Federer'i yakaladı. İspanyol tenisçi ayrıca, set kaybetmeden 4. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor da kırdı.

MOTO GP'nin 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini, Ducati'den Danilo Petrucci kazandı. Petrucci sezonun ilk, kariyerinin ise ikinci yarışını önde tamamladı.

Buz adam lakaplı 40 yaşındaki Fin pilot Kimi Raikkonen, 323 start'la, Formula 1 dünya şampiyonları tarihinin en fazla start alan pilotu olmayı başardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında başkent temsilcisi Türk Telekom, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 97-88 yendi. Günün diğer maçında G.Aantep Basket, Bursaspor'u 90-78 mağlup etti.

Formula 1'de ezonun 11. yarışı olan Almanya GP'sini Mercedes'ten Hamilton kazandı. Kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Schumacher'in rekorunu egale etti.

Kadınlar Basketbolda G.Saray, B.Kayseri'yi 79-74 yendi. Diğer sonuçlar: Orman-Adana 86-66,.Canik-İzmit Bld. 59-102, Botaş-Çankaya 66-77, Mersin- Beşiktaş 81-89, F.Bahçe-N.Aydın: 91-85.